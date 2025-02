Andrea morto a 35 anni: nel 2022 aveva dovuto dire addio al fratello 30enne. Sconcerto nel Biellese, la comunità si stringe intorno alla famiglia.

Andrea morto a 35 anni: nel 2022 aveva dovuto dire addio al fratello 30enne

“Ha raggiunto il caro fratello Marco”. Così si legge nell’annuncio funebre di Andrea Ghedini, il cui funerale è stato celebrato a Biella nel pomeriggio di oggi, venerdì 21 febbraio. Un destino atroce che ha accomunato due fratelli: Marco morto a 30 anni nel 2022, Andrea che se n’è andato l’altro giorno a soli 35 anni. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

Il funerale è stato celebrato nella chiesa parrocchiale della frazione Cossila San Giovanni. Andrea ha lasciato nel dolore la mamma Vanna, il papà Giuseppe, il fratello Luca con Paola, la sorella Sara con Davide e il piccolo Giacomo, gli zii Ivan e Carlo con le rispettive famiglie. Dopo la cerimonia funebre, il feretro è stato accompagnato al tempio crematorio.

La tragedia di Marco nel 2022

Come accennato, la famiglia Ghedini aveva già dovuto affrontare un lutto straziante nell’ottobre del 2022. Fu quando si dovette dare l’addio a Marco, giovane molto conosciuto anche per via della sua attività di barista, che si era spento a soli 30 anni.

