Un altro compleanno davvero speciale a Nebbiuno, nel Novarese, dove lunedì 16 novembre Anna Possi ha compiuto 102 anni. Considerata una delle esercenti più longeve d’Europa, la donna continua a lavorare nel suo Bar Centrale, in piazza, senza rinunciare alle abitudini di sempre. Anche nel giorno del compleanno è dietro al bancone, pronta ad accogliere clienti e conoscenti.

Per lei il locale non è soltanto un’attività commerciale, ma il luogo in cui trascorre buona parte delle proprie giornate e mantiene vivi i rapporti con la comunità. A dispetto dell’età, apre il bar al mattino e chiude alle 20, occupandosi personalmente della gestione. I festeggiamenti in grande stile possono aspettare: il traguardo che le piacerebbe celebrare è quello dei 105 anni.

Una storia cominciata nel 1958 insieme al marito

Il legame di Anna Possi con il mondo dell’ospitalità è cominciato molto prima dell’arrivo a Nebbiuno. Originaria di Vezzo, è cresciuta in una famiglia di albergatori: i genitori gestivano una struttura alle pendici del Mottarone. Nel 1958, insieme al marito René, ha deciso di avviare una nuova attività. Il Bar Centrale ha aperto il 1° maggio di quell’anno, diventando un punto di riferimento del paese.

Nel 1974 la morte del marito ha segnato una svolta dolorosa, ma Anna ha scelto di proseguire da sola l’attività. Da allora ha continuato a lavorare con una costanza fuori dal comune, concedendosi pochissimi giorni di ferie e quasi nessuna assenza per malattia. Dietro quel bancone sono passate generazioni di clienti, mentre il paese e le sue abitudini cambiavano nel corso dei decenni.

Legge i giornali, segue la Borsa e prepara le scarpine per la pronipote

La sua quotidianità non si esaurisce con le ordinazioni e le conversazioni al bar. Anna abita al piano superiore e segue con interesse ciò che accade nel mondo: legge i giornali senza occhiali, naviga in internet e consulta le quotazioni di Borsa. L’informazione economica è una delle sue passioni, tanto che tra le letture abituali figura anche il quotidiano Il Sole 24 Ore.

Accanto alla curiosità per l’attualità ci sono attività semplici e affetti importanti. In queste settimane Anna si dedica anche al lavoro a maglia, preparando un paio di scarpine per la pronipote attesa a marzo. La prossima nascita è già un motivo di gioia e occupa un posto speciale nei suoi pensieri, più delle celebrazioni per un compleanno che preferisce vivere con naturalezza.

Il segreto della longevità? Restare attivi e amare la compagnia

La lunga storia del Bar Centrale ha attraversato anche momenti difficili. Durante le chiusure imposte dall’emergenza sanitaria, Anna ha sofferto soprattutto la mancanza degli incontri quotidiani. Il contatto con le persone resta essenziale per lei: poter parlare con i clienti e vedere qualcuno entrare nel locale dà un ritmo alle sue giornate e mantiene vivo il rapporto con il paese.

Nel frattempo continua a seguire abitudini che considera importanti: mangiare con moderazione, evitare alcolici e sigarette, mantenersi attiva e impegnare la mente. Anche in famiglia la longevità non manca, con una sorella di 87 anni e un fratello di 93 ancora in buona salute. A 102 anni Anna guarda ancora avanti, tra il lavoro di ogni giorno, la nuova pronipote in arrivo e il desiderio di festeggiare i 105.

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