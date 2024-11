Asciugatrice in fiamme in casa, intervengono i vigili del fuoco. LE FOTO

Asciugatrice in fiamme in casa, intervengono i vigili del fuoco. Per fortuna i residenti si sono accorti in tempo di quello che stava accadendo.

Momenti di grande apprensione nella serata di ieri, domenica 10 novembre, in un appartamento di Biella a causa di un’asciugatrice in fiamme. L’allarme è scattato poco dopo le 18:30. Due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Biella sono intervenute in via Trento con un mezzo autopompa-serbatoio e un’autoscala. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

Come accennato, l’intervento è stato necessario a causa di un principio d’incendio partito da un’asciugatrice, un elettrodomestico all’interno di un appartamento in una palazzina. Probabilmente all’interno dell’apparecchio è scattato un cortocircuito. Poi le fiamme hanno iniziato a propagarsi all’interno dell’alloggio.

Le persone che si trovavano in casa se ne sono accorte in tempo

A chiedere l’intervento dei soccorritori e dei vigili del fuoco sono state le stesse persone che si trovavano nell’appartamento: si sono immediatamente accorte della situazione e hanno chiamato subito i vigili del fuoco. Arrivati sul posto, i pompieri hanno verificato la situazione e provveduto allo spegnimento dell’elettrodomestico per poi trasportarlo in una zona sicura.

