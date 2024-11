Appartamento in fiamme, intervengono i vigili del fuoco. LE FOTO

Appartamento in fiamme, intervengono i vigili del fuoco. Per fortuna i residenti si sono messi in salvo e non hanno avuto conseguenze.

Appartamento in fiamme, intervengono i vigili del fuoco

Un alloggio va a fuoco e devono interventi i vigli per scongiurare danni peggiori. E’ accaduto a Vercelli nella prima mattinata di oggi, venerdì 8 novembre. Poco prima delle 7, una squadra dei vigili del fuoco della Centrale di Vercelli, insieme a quella volontaria di Santhià, è intervenuta in via Manzoni per un principio di incendio che interessava un’abitazione posta al primo piano di un immobile.

L’intervento degli operatori

Giunte sul posto, le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto a crearsi un accesso all’abitazione, cui ha fatto seguito l’estinzione delle fiamme, evitando quindi che si propagassero al resto dell’abitazione. Le cause del rogo sono in fase di accertamento: molto probabile che si tratti di un malfunzionamento di qualche apparecchio domestico, o di una stufetta. Era presenti sul posto durante le operazioni di spegnimento anche agenti della polizia locale proprio per coordinare gli accertamenti.

Per fortuna non ci sono feriti o intossicati da segnalare: gli abitanti si sono messi in salvo senza problemi.

