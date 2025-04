Auto a gpl va a fuoco lungo la superstrada: intervento dei vigili. Per fortuna il conducente è riuscito ad accostare in tempo.

Vettura in fiamme lungo la superstrada Masserano-Biella, strada provinciale 758. E’ accaduto nella serata di ieri, lunedì 28 aprile, quando in un’auto in transito ha cominciato a uscire fumo dall’impianto di aerazione.

Per fortuna il conducente si è accorto in tempo e ha avuto modo di rallentare, accostare e uscire dall’abitacolo senza corrore rischi e senza mettere in pericolo altri veicoli di passaggio in qual momento.

Dopo di cha ha dato l’allarme, mentre intanto il fuoco continuava ad ardere all’interno del motore.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto, all’altezza di Valdengo., sono intervenuti i vigili del fuoco di Biella. Erano circa le 19.15. L’occupante ha dichiarato di aver visto uscire del fumo dalle bocchette di aerazione e appena ha potuto ha accostato.

Arrivati sul posto, i vigili hanno provveduto a spegnere l’auto, alimentata a gpl, che era avvolta dalle fiamme nella parte anteriore. Sul posto si sono recati anche i carabinieri per i rilievi di prassi.

