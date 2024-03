Auto bloccata sui binari viene speronata dal treno: paura per una donna e due bimbi. I passeggeri sono stati fatti scendere dal convoglio e la linea è stata chiusa per ore.

Un’automobile rimane bloccata all’interno del passaggio a livello mentre stava attraversando i binari. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un problema meccanico o di un azzardo della conducente. E’ accaduto l’altro giorno a Savgliano, nel Cuneese.

A bordo della vettura c’erano una donna e due bambini, che per fortuna sono riusciti a lasciare l’abitacolo prima che sopraggiungesse un treno.

L’urto del treno

A quel punto l’auto è stata inevitabilmente “speronata” dal treno che stava sopraggiungendo. Nonostante il macchinista avesse subito impostato la frenata di emergenza, il convoglio non è riuscito a fermarsi prima di aver urtato la vettura sui binari.

Come riportano i colleghi di Prima Cuneo, i vigili del fuoco di Saluzzo sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’auto. Fortunatamente non ci sono stati feriti, mentre si sono registrati disagi al traffico ferroviario.

Linea chiusa per ore

La linea ferroviaria è stata infatti chiusa per ore e il personale viaggiante é stato fatto scendere dal convoglio. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Savigliano e Racconigi oltre alla polizia locale e al personale delle Ferrovie.