Auto esce di strada e si schianta contro la cabina del gas. LE FOTO

Perde il controllo dell’auto e finisce contro una centralina del gas, devastandola. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 ottobre, a Lessona. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Biella con un’autopompa-serbatoio e un Ranger.

Danni ingenti all’impianto

Il conducente del mezzo ha perso il controllo ed è finito su una cabina del gas che è stata danneggiata in modo importante. Era l’unica persona presente in auto, per fortuna è in buone condizioni di salute, ma è stato comunque affidato ai sanitari per gli accertamenti necessari.

Sul posto anche i carabinieri e la polizia stradale per i rlievi del caso e la ricostruzione della dinamica dell’incidente. In azione anche gli operatori del 118 e i tecnici dell’impianto del gas, cui spetta la riparazione dell’impianto.

