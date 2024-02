Camion perde gas a Gattinara: allarme tra i residenti di via Fornace. I vigili del fuoco fanno bruciare in modo controllato tutto il combustibile.

Allarme tra i residenti di via Fornace a Gattinara, un tratto di strada di frazione San Bernardo. Nella serata di ieri, domenica 25 febbraio, un pungente odore di gas aveva cominciato a diffondersi nella zona, preoccupando tutti.

Sono quindi stati chiamati i vigili del fuoco, temendo che ci fosse una perdita negli impianti di distribuzione del gas. C’era anche chi temeva una perdita copiosa, perché l’odore era intenso.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto intorno alle 19 sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno avviato le ricerche per capire da dove proveniva il gas. E hanno scoperto che non si trattava di un guasto all’impianto: il gas infatti fuoriusciva da un camion che era parcheggiato in zona da venerdì.

Chiusa la strada, i residenti sono stati invitati a restare in casa, per scongiurare il rischio di intossicazione. Dopo di che è stata chiamata una squadra speciale di vigili del fuoco da Torino, esperta in questo tipo di interventi (si trattava del nucleo regionale Nbcr, acronimo di nucleare – biologico – chimico – radiologico).

Il gas è stato convogliato in un impianto apposito e fatto bruciare con una torcia sistemata lungo la strada e tenuta a bada dai vigili con l’idrante. In questo modo il fuoco ha consumato tutto il combustibile e la zona è tornata in sicurezza.