Un’autovettura ha preso fuoco nel pomeriggio di martedì 17 novembre, nel territorio tra Biandrate e Vicolungo, nel Novarese. Intorno alle 15.30 è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della centrale di Novara. All’arrivo dei soccorritori, il mezzo era già completamente avvolto dalle fiamme. Fortunatamente, nell’episodio non si sono registrati feriti né persone intossicate.

Le fiamme avevano già avvolto tutta l’auto

Quando i vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo dell’incendio, il rogo era già esteso all’intera autovettura. La situazione ha richiesto un intervento diretto sul mezzo, con l’obiettivo di domare il fuoco ed evitare che coinvolgesse altri elementi nelle vicinanze. Le fiamme interessavano soltanto il veicolo, come riferito dai soccorritori.

L’incendio si è verificato nell’area compresa tra i territori di Biandrate e Vicolungo. Il resoconto dell’intervento non precisa il punto esatto in cui si trovava l’auto, né le circostanze nelle quali si è sviluppato il rogo. Il dato certo è che all’arrivo della squadra il veicolo risultava già interamente in fiamme.

L’intervento dei vigili del fuoco di Novara

La squadra partita dalla centrale di Novara si è occupata delle operazioni di spegnimento, concentrando l’intervento sull’automobile coinvolta. I vigili del fuoco sono riusciti a estinguere il rogo, che non si è esteso oltre il mezzo interessato. L’incendio è rimasto dunque circoscritto all’autovettura, senza coinvolgere altri veicoli secondo quanto comunicato.

Dopo lo spegnimento è cominciata una seconda fase, altrettanto importante per concludere l’intervento. I soccorritori hanno eseguito la bonifica e la messa in sicurezza dell’automobile, operazioni necessarie dopo un incendio che aveva interessato l’intero mezzo. Il lavoro è proseguito anche dopo l’estinzione delle fiamme, fino al completamento delle attività previste.

Nessun ferito, ancora da chiarire le cause

Il bilancio comunicato dai vigili del fuoco non segnala conseguenze per le persone. Non risultano infatti né feriti né intossicati in relazione all’incendio dell’auto. È questo l’aspetto più rassicurante dell’episodio, nonostante la gravità delle condizioni nelle quali il veicolo si presentava all’arrivo della squadra di soccorso.

Non sono state fornite, nel resoconto dell’intervento, indicazioni sulle cause che hanno provocato il rogo. Restano quindi da chiarire le circostanze dell’accaduto, mentre sono confermati lo spegnimento, la bonifica e la messa in sicurezza. L’emergenza si è conclusa senza conseguenze per le persone, con il fuoco limitato all’automobile.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati