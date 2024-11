Auto fuori strada, il conducente resta incastrato nell’abitacolo. Intervento dei vigili del fuoco, per fortuna nulla di grave.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per tirare fuori dai guai un automobilista che era uscito di strada ed era rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo. L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, domanica 3 novembre, nella zona di Santhià.

Intorno alle 11.20 le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e del distaccamento volontario di Santhià sono intervenute in corso 2 Giugno per aiutare l’automobilista in difficoltà. A quanto pare non ci sono altri veicoli coinvolti.

Una persona incastrata

Le squadre dei vigili del fuoco provvedevano a estrarre con l’utilizzo di tecniche di primo soccorso sanitario la persona dalla vettura, e in seguito anche alla messa in sicurezza dell’area interessata. Sul posto si sono portati anche i carabinieri di Casanova Elvo e gli operatori della Croce rossa Cavaglià. Per fortuna l’uomo non è risultato ferito in modo grave.

