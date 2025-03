Auto in fiamme in autostrada: intervento dei vigili del fuoco. Per fortuna il conducente è riuscito ad accostare in tempo.

Auto in fiamme in autostrada: intervento dei vigili del fuoco

Una vettura in fiamme lungo all’altezza di Biandrate lungo l’autostrada Torino-Milano. E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi. Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco, che hanno provveduto a estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza la zona. Non ci sono stati né feriti, né situazioni di pericolo per le altre vetture in transito.

LEGGI ANCHE: Fiamme nella galleria di Ghemme, chiusa l’autostrada A26

Indenne il conducente

Per fortuna anche il conducente del veicolo ha notato il fumo che stava uscendo dal vano motore e ha avuto tempo di accostare e di uscire dall’abitacolo. Dopo di che ha chiamato i vigili del fuoco attraverso il numero unico delle emergenze 112.

Sul posto anche il personale dell’autostrada e della Polizia Stradale.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook