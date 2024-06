Auto in fiamme vicino al casello di Carisio sulla A4. LE FOTO

Auto in fiamme vicino al casello di Carisio sulla A4. Intervento nella notte dei vigili del fuoco, per fortuna gli occupanti sono usciti in tempo.

Auto in fiamme vicino al casello di Carisio sulla A4

Fiamme nella notte vicino al casello autostradale di Carisio. Una vettura ha improvvisamente preso fuoco, e per fortuna gli occupanti sono riusciti ad accostare e uscire dall’abitacolo prima di venire coinvolti nell’incendio.

Era circa l’una di notte quando una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e un’altra squadre volontaria di Santhià sono intervenute sul posto. Più precisamente, nelle prossimità del casello di Carisio al chilometro 54+500.

Lo spegnimento delle fiamme

All’arrivo sul posto le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto alla completa estinzione delle fiamme: si trattava di un veicolo alimentato a benzina. Dopo di che si è provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata.

Presenti sul posto anche gli agenti della polizia stradale e personale dell’ autostrada. Nessun ferito, come accennato: ma la vettura è stata devastata dalle fiamme e difficilmente si potrà recuperare. Si tratterà di capire come si sia originato l’incendio, che è comunque partito dal vano dei motore.

