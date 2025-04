Auto ribaltata, conducente muore schiacciato nell’abitacolo. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli.

Ha probabilmente fatto tutto da solo, perdendo il controllo della propria auto che ha sbandato perdendo aderenza e poi ribabltandosi sulla carreggiata. Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 8 aprile, in via Sant’Anna, nella zona di frazione Boschetto di Chivasso. Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso.

La vittima è un uomo residente in città e nato nel 1974: ha perso la vita dopo essersi ribaltato con la propria vettura per cause che sono ancora in fase di accertamento. L’uomo era alla guida di una Volkswagen Polo blu, trovata ribaltata con i fari ancora accesi.

L’intervento dei soccorritori

A dare l’allarme è stato un contadino del posto che stava lavorando con il suo trattore nei pressi del luogo dell’incidente. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della zona. Per il conducente non c’era però nulla da fare: era rimasto schiacciato nell’abitacolo e non si è potuto far altro che constatarne il decesso.

La strada è momentaneamente chiusa per permettere le operazioni dei soccorritori.

