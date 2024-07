Auto si schianta al casello e prende fuoco: muore un 53enne. Tragedia sulla A8, le fiamme hanno avvolto l’abitacolo in pochi istanti.

Auto si schianta al casello e prende fuoco: muore un 53enne

Gravissimo incidente l’altra mattina al casello di Gallarate sull’autostrada A8 dei laghi, in direzione Varese. Una Toyota Corolla era diretta all’uscita per telepass ma ha impattato contro uno dei cordoli che regolano l’imbocco. In pochi istati l’auto è stata avvolta dalla fiamme, e per il conducente non c’è stato nulla da fare.

La vittima è Pietro Balzarini, 53enne di Gallarate. Scattato l’allarme, sul posto dell’incidente sono intervenuti i mezzi di soccorso dell’Agenzia regionale di emergenza e i vigili del fuoco. Non hanno però avuto nessuna possibilità di salvare l’uomo, ritrovato carbonizzato nell’abitacolo del suo veicolo.

LEGGI ANCHE: Autovettura in fiamme sul raccordo autostradale al casello di Vercelli Ovest

Indagini sulla dinamica

Al momento sono ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Quello che è certo è che la vettura procedeva a velocità decisamente troppo elevata per un passaggio al casello, anche con il telepass. Da valutare come mai il conducente abbia perso il controllo, se per una distrazione, un malore o un colpo di sonno.

Per fortuna nessuna altra auto è rimasta coinvolta. Notevoli i disagi al traffico nelle ore successive all’incidente.

Foto da La Prealpina

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook