Auto si schianta contro il guard-rail: muoiono due giovani di 17 e 20 anni

Due giovani hanno perso la vita e altre due sono rimasti feriti in un incideente accaduto in Piemonte nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 3 dicembre. La tragedia è accaduta nel tratto di strada che da Alessandria conduce verso Acqui Terme. Per cause ancora da accertare, una Fiat Punto è uscita di strada e si è schiantata contro il guard-rail.

L’impatto è stato molto violento: hanno perso la vita i due passeggeri che si trovavano sul lato destro della vettura, mentre il conducente e il giovane seduto dietro di lui hanno riportato traumi di modesta gravità.

Le due vittime

A perdere la vita sono invece stati Elena Sabina Caliman, 20 anni, residente a Morbello, e Alessandro Astengo, 17 anni, che viveva ad Acqui Terme. I loro corpi sono stati estratti dalle lamiere dell’auto dai vigili del fuoco. Gli altri due passeggeri sono stati trasportati in ospedale dagli operatori del 118: sono arrivati al pronto soccorso con codice verde.

Sul posto anche le forze dell’ordine: da capire come mai il conducente abbia perso il controllo della vettura, nell’incidente non risultano coinvolti altri veicoli.

Foto d’archivio

