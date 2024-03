Auto si schianta contro il muro di una casa: feriti quattro ragazzi. Probabilmente il conducente è stato colto da un colpo di sonno.

Auto si schianta contro il muro di una casa: feriti quattro ragazzi

L’auto è finita distrutta contro il muro, e solo per miracolo non ci sono feriti gravi. E’ andata bene a quattro ventenni, usciti leggermente feriti, che erano a bordo di una Fiat Panda che si è schiantata contro una casa. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 17 marzo, sulla provinciale 1 a Cafasse, nel Canavese.

Come riportano i colleghi di Prima il Canavese, una Fiat Panda trasportava il gruppetto di amici. Due ragazzi sono stati trasportati all’ospedale di Ciriè per accertamenti, gli altri due sono usciti pressoché indenni.

L’intervento dei soccorritori

I vigili del fuoco del distaccamento di San Maurizio Canavese hanno messo in sicurezza il veicolo. I carabinieri di Venaria Reale stanno investigando. Ipotesi principale: il conducente si è addormentato mentre era alla guida. Un colpo di sonno che poteva avere conseguenze ben più serie.

L’impatto ha causato gravi danni sia al veicolo che alla struttura. Le ambulanze hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente, pronte ad assistere i feriti.