Autoarticolato si schianta contro quattro auto: una donna gravissima. Ferite altre quattro persone, il conducente del camion ha perso il controllo del veicolo.

Un grosso camion che finisce addosso a quattro auto: alla fine ci sono cinque feriti, uno dei quali molto grave, e tutti i mezzi coinvolti distrutti o pesantemente danneggati. E’ il bilancio di un incidente daccaduto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 12 febbraio, nella zona di Settimo Torinese. Lo riportano i colleghi di Prima Settimo.

Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di una carambola di scontri: il camion si sarebbe ribaltato invadendo la corsia opposta, centrando la prima utovettura. Le altre tre seguivano a ruota e si sono vicendevolmente tamponate.

Cinque feriti

Come accennato, in tutto i soccorritori si sono presi cura di cinque persone ferite. La più grave è la giovane donna che era alla guida della prima vettura sulla quale è piombato il camion: avrebbe riportato piccola emorragia talamica, la frattura di sterno, omero, bacino e femore. Ricoverata con codice rosso, al momento è intubata e in prognosi riservata.

Gli altri feriti sono assai meno gravi. Intanto le forze dell’ordine sono al lavoro per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. All’origine di tutto c’è lo sbandamento del camion, ma non è ancora chiaro come mai il conducente abbia perso il controllo.

