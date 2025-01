Auto slitta sull’asfalto bagnato e si schianta. Ferito il conducente. Incidente a Villa del Bosco lungo la strada provinciale.

Incidente autonomo nella mattinata di ieri, martedì 28 gennaio, a Villa del Bosco lungo la strada provinciale che collega Roasio a Crevacuore. Come riportano i colleghi de La Provincia di Biella, un’auto è uscita di strada all’altezza di una curva. Probabilmente all’origine dell’incidente c’è il manto stradale reso scivoloso dalla pioggia del giorno precedente.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Ponzone e di Biella, che si sono occupati di mettere in sicurezza il mezzo e il luogo dell’incidente. E’ intervenuta anche anche l’ambulanza del 118 che ha prestato le cure del caso all’automobilista: l’uomo è poi stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano per accertamenti, ma non dovrebbe esserci nulla di grave.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso.

Foto d’archivio

