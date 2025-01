Autocarro in fiamme sulla bretella autostradale. Nessun ferito, ma durante i soccorsi ci sono stati disagi alla circolazione.

Situazione complicata sulle strade del Piemonte nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 gennaio, e in particolare sulla bretella Santhià-Ivrea. Intorno alle 14.20 un autocarro è andato in fiamme altezza di Pavone, svincolo per la bretella Ivrea-Santhià, sulla A5 in direzione Torino.

Nessun ferito, ma solo qualche disagio alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i pompieri per domare le fiamme e la polizia stradale per i rilievi e gestire il traffico.

