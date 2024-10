Bambino morsicato alla testa durante il compleanno: è grave. Un cane di grossa taglia ha azzannato un ragazzino di 8 anni mentre era in corso la festa.

La festa di compleanno finisce al pronto soccorso. E’ accaduto nella giornata di ieri, sabato 12 ottobre, a Biella. Nel pomeriggio, durante una festa di compleanno in una casa di via santuario d’Oropa, un bambino di 8 anni è stato morsicato da un cane di grossa taglia. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

Sono stati momenti di tensione, subito sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza medicalizzata che ha proceduto al trasporto del piccolo in ospedale in gravi condizioni. E’ stato ricoverato in codice rosso, non risulta comunque in pericolo di vita.

Al momento non si hanno dettagli su come siano andate le cose durante i festeggiamenti: la ricostruzione della dinamica spetta alle forze dell’ordine.

Foto d’archivio

