Baraggia in fiamme, ieri vasto incendio domato dopo diverse ore d’intervento

È stato domato nel corso della giornata di ieri, mercoledì 18 febbraio, l’incendio divampato nella tarda mattinata nella Baraggia biellese. Secondo una prima stima, il rogo avrebbe interessato un’area di circa 150 ettari di terreno, tra vegetazione e zone boschive. Lo riporta La Provincia di Biella.

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per diverse ore. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco con una squadra di terra e il Dos (direttore delle operazioni di spegnimento), affiancati da una ventina di volontari dell’Antincendio boschivo e dal supporto di un elicottero, utilizzato per contenere e poi bonificare l’area colpita dalle fiamme.

Il fumo si vedeva a chilometri di distanza

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, che per da chilometri di distanza hanno notato una densa colonna di fumo levarsi dalla vegetazione, segnalando immediatamente l’accaduto ai soccorsi.

Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri e i carabinieri forestali, impegnati sia nel supporto alle operazioni sia nei rilievi necessari a ricostruire l’origine del rogo. Le cause dell’incendio restano al momento da chiarire. Sono in corso gli accertamenti per stabilire se si sia trattato di un evento accidentale o di un gesto doloso.

