Incendio in una legnaia, intervento notturno dei vigili del fuoco

Intervento notturno dei vigili del fuoco nel comune di Roppolo, centro nei pressi del lago di Viverone. L’altra notte in paese si è sviluppato un incendio che ha coinvolto una legnaia annessa a un rustico. L’allarme è scattato intorno alle 4.15 del mattino.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Biella, supportate dai volontari del distaccamento di Santhià. All’arrivo, le fiamme avevano già completamente avvolto il tetto della struttura, rendendo necessario un intervento rapido e coordinato per evitare che il rogo si propagasse ulteriormente.

Le operazioni di spegnimento hanno permesso di mettere in sicurezza una parte del rustico adibita a rimessaggio di attrezzature agricole, limitando così i danni complessivi. Il tetto della legnaia, invece, è andato completamente distrutto dalle fiamme.

Durante l’intervento, il proprietario dell’immobile è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto a scopo precauzionale. Non si segnalano altre persone coinvolte né feriti gravi. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Dopo lo spegnimento, i vigili del fuoco hanno proseguito con le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area per scongiurare eventuali riprese del fuoco.

