Biker si infortuna nella zona delle Rive Rosse: arriva il Soccorso alpino

Si era fatto male a un piede, tanto da non poter più muoversi. Un appassionato di mountain bike è stato tirato fuori dai guai dal un intervento del Soccorso alpino, che si è mobilitato nella zona di Curino, lungo uno dei percorsi delle Rive Rosse.

E’ accaduto l’altro giorno, nel pomeriggio. L’infortunato era un 63enne residente in un’altra regione. Aveva appoggiato male una gamba e si era lesionato un piede, tanto da non potersi più muovere né a piedi, né sulla bici.

L’allarme al 112

E’ stata una donna che era con lui a dare l’allarme, chiamando il numero unico di emergenza 112. La zona dell’infortunio è stata raggiunta dopo qualche momento da una squadra di operatori del Soccorso alpino piemontese.

Il personale ha stabilizzato l’uomo e l’ha portato in una piazzola raggiungibile dall’ambulanza, avvertita precedentemente. Il biker è quindi stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano per le cure del caso.

