Biker cade sul Monte Casto, ricoverato in gravi condizioni al Cto. L’uomo avrebbe ripoprtato la frattura di due vertebre finendo contro un palo.

Biker cade sul Monte Casto, ricoverato in gravi condizioni al Cto

Soccorso alpino in azione nella mattinata di ieri, sabato 3 febbraio, in valle Cervo, nel Biellese. Gli operatori sono intervenuti per un biker di 57 anni che è stato vittima di una brutta caduta mentre stava affrontando una discesa lungo il sentiero. A quanto pare dalle prime risultanze, l’uomo sarebbe finito contro un paletto, e nell’impatto si è proccurato diversi traumi su tutto il corpo.

Come riportato dai colleghi de La Provincia di Biella, è stato necessario l’intervento del Soccorso alpino, gli operatori lo hanno imbarellato e poi affidato alle cure dell’elisoccorso del 118 che lo ha portato in ospedale.

L’intervento al Cto di Torino

Vista la situazione particolarmente delicata (il biker si sarebbe fratturato due vertebre), l’uomo è stato portato al Cto di Torino per essere sottoposto a un intervento.

Foto d’archivio