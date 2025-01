Bimba di 8 mesi salvata con il trapianto del fegato di un bimbo di 5 mesi. Singolare intervento alle Molinette di Torino grazie al generoso gesto di una famiglia.

Bimba di 8 mesi salvata con il trapianto del fegato di un bimbo di 5 mesi

Una storia di speranza e solidarietà ha preso vita nei corridoi dell’ospedale Molinette di Torino, dove una bimba di soli 8 mesi ha ricevuto un trapianto di fegato che ha salvato la sua vita. La piccola, torinese, era nata con una grave malformazione al fegato, una condizione rara e debilitante. Poi la sua condizione è peggiorata rapidamente, portandola alla cirrosi epatica.

La piccola è quindi stata inserita in lista d’attesa nazionale pediatrica per trapianto epatico nel mese di novembre scorso.

Trovato un piccolo donatore

La ricerca di un donatore deceduto compatibile non ha dato esito per sei settimane. A questo punto il suo papà ha dichiarato la volontà di donare alla figlia la parte sinistra del suo fegato per salvarle la vita con un trapianto da vivente. Le valutazioni sul potenziale donatore hanno dato esito favorevole e l’intervento era stato programmato per la metà di questo mese di gennaio.

A meno di 72 ore dal previsto intervento da vivente, un piccolo miracolo si è compiuto. Il Centro nazionale trapianti ha individuato un donatore compatibile: un bambino di soli 5 mesi, deceduto a causa di una grave patologia cerebrale. Nonostante le dimensioni ridotte del fegato del piccolo donatore, la perfetta compatibilità con la bimba torinese ha fatto sì che il professor Renato Romagnoli, direttore del Centro trapianto fegato di Torino, accettasse la donazione.

L’intervento di undici ore

Il complesso intervento chirurgico (il numero 4200 nella storia del Centro torinese) è stato eseguito alle Molinette dal professor Romagnoli e dalla sua équipe. E’ durato 11 ore ed è tecnicamente riuscito. Il fegato trapiantato ha ripreso immediatamente la sua funzione e la bambina è stata risvegliata ed estubata a meno di 12 ore dalla conclusione dell’operazione.

La regressione dell’importante stato di ittero è stata rapidissima e la bimba è stata trasferita al reparto di gastroenterologia dell’ospedale infantile Regina Margherita per un periodo di riabilitazione.

