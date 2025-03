Bimbo di due anni precipita dal terzo piano di una palazzina. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso pediatrico.

Bimbo di due anni precipita dal terzo piano di una palazzina

E’ caduto dal terzo piano dell’edificio, impattando contro il pavimento del cortile interno della palazzina. Si trova ora ricoverato in gravissime condizioni un bimbo di appena due anni che nel pomeriggio di ieri, lunedì 10 marzo, è stato protagonista di un drammatico incidente. E’ accaduto ad Alessandria nel quartiere Cristo.

Come riportano i colleghi di Prima Alessandria, sembra che alcuni testimoni abbiamo visto il bambino fermo sul cornicione della finestra qualche secondo prima di precipitare. La finestra dalla quale il piccolo è caduto dovrebbe essere quella della sala, arredata con dei divani sui quali non si esclude che il bambino sia salito per poi raggiungere il davanzale della finestra.

La mamma stava allattando l’altro figlioletto

Dalle prime ricostruzioni parrebbe che in quei frangenti la madre del bimbo stesse allattando il figlio più piccolo. Potrebbe quindi darsi che il bambino si è arrampicato sui divani della sala per poi raggiungere la finestra. Purtroppo il giocattolo che aveva in mano gli sarebbe sfuggito fuori dalla finestra, e lui si è istintivamente sporto. Ma troppo. Una ricostruzione comunque ancora tutta da verificare.

Anche la nonna era in casa

E’ stata la nonna, che era in casa insieme alla figlia e ai nipotini, ad accorgersi della caduta e a soccorrere il piccolo, prima di chiedere aiuto a un passante. Il bambino, attualmente in terapia intensiva, è stato sottoposto a una Tac per accertare le lesioni subite.

