Cade dal terzo piano mentre lava i vetri e atterra nel balcone al piano di sotto. Solo qualche ammaccatura per una donna di 61 anni: poteva andare molto peggio.

Ha rischiato di schiantarsi al suolo facendo un volo di una dozzina di metri, invece per fortuna è riuscita ad aggrapparsi e atterrare nel balcone del piano di sotto. Momenti di paura per una donna di 61 anni di Pont Canavese, caduta dal balcone del suo appartamento mentre stava lavando i vetri esterni di una porta-finestra.

La donna stava facendo i lavori di casa nel suo appartamento al terzo piano di un edificio. Come detto, a un certo punto ha perso l’equilibrio ed è finita nel vuoto, ma per fortuna ha avuto modo di aggrapparsi al balcone del secondo piano, fermando la caduta.

L’intervento dei soccorritori

Gli altri inquilini hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Poco dopo sul luogo dell’infortunio sono arrivati i sanitari, compreso l’elisoccorso, e i carabinieri della compagnia di Ivrea.

La donna è stata prewsa in carico dal 118 e trasportata in ambulanza all’ospedale di Ivrea. Le sue condizioni per fortuna non sono risultate gravi: solo qualche ammaccatura. Considerata la dinamica dell’episodio, poteva andare molto peggio.

