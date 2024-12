Bloccata sul Mottarone: 37enne col suo cane salvata dai vigili del fuoco. La donna si è trovata in difficoltà nei pressi dell’Alpe Mastrolino.

Intervento dei vigili del fuoco del comando di Verbania ieri pomeriggio, martedì 17 dicembre, con una squadra speleo-alpino-fluviale per soccorrere una persona in difficoltà sul versante cusiano del Mottarone. Lo riportano i colleghi di Prima Novara.

La donna, una trentasettenne residente a Verbania, si è trovata in difficoltà nei pressi dell’Alpe Mastrolino di ritorno dalla vetta del Mottarone. Non in grado di proseguire autonomamente, è comunque riuscita ad inviare le coordinate della propria posizione.

L’intervento dei soccorritori

A supporto della squadra a terra i vigili del fuoco sono intervenuti con l’elicottero drago 166 proveniente da Malpensa che ha provveduto a verricellare la vittima e il suo cane in buone condizioni e portarli in una zona sicura.

