Riva Valdobbia, ragazzino si incastra il braccio nello scolo di una piscina

Si è mosso anche l’elicottero del 118 per un allarme arrivato nel pomeriggio di ieri, martedì 13 febbraio, dall’alta Valsesia. Più precisamente, si trattava di un ragazzino che, nell’area di una struttura alberghiera di Riva Valdobbia (oggi frazione del comune di Alagna Valsesia), era rimasto con braccio bloccato nel canale di scolo di una piccola piscina.

Probabilmente il bambino stava giocando e non si è accorto che si sta mettendo in una posizione da cui non sarebbe potuto trarsi fuori.

L’intervento dei soccorritori

Partito l’allarme per soccorso a persona intorno alle 16, sono partiti i vigili del fuoco del distaccamento di Varallo Sesia e i volontari del distaccamento di Alagna e hanno raggiunto la località Riva Valdobbia e la struttura alberghiera. Sul posto, come accennato, erano presenti anche l’elisoccorso del 118 e un’ambulanza in arrivo da Alagna, per ogni evenienza di carattere sanitario. Per fortuna la situazione si è poi risolta nel migliore dei modi, e il ragazzino è stato liberato pressoché incolume dalla scomoda posizione in cui si era infilato.

Foto d’archivio