Travolge un volontario e fugge con l’uomo sul cofano: guidava con la patente sospesa

Un volontario impegnato nella gestione della viabilità è stato investito da un automobilista durante la festa di Halloween a Brandizzo, nel Torinese. L’episodio è avvenuto sabato 31 ottobre, intorno alle 18.30, in via Torino, mentre era in corso la manifestazione “Dolcetto o scherzetto?”. Il conducente avrebbe proseguito la marcia con il volontario sul cofano, per poi allontanarsi senza prestare soccorso.

In occasione dell’iniziativa, che aveva richiamato numerose famiglie e bambini nelle vie del centro, la principale arteria del paese era stata temporaneamente chiusa al traffico. A presidiare i punti di accesso all’area pedonale erano presenti volontari della protezione civile e addetti alla sicurezza, incaricati di garantire il rispetto delle limitazioni alla circolazione e tutelare i partecipanti.

Il tentativo di uscire dall’area pedonale e l’investimento

Secondo quanto ricostruito, un residente della zona si sarebbe presentato in automobile a uno dei varchi, manifestando l’intenzione di uscire dall’area interessata dalla manifestazione. Il volontario gli avrebbe spiegato le ragioni del divieto, offrendosi anche di accompagnare a piedi la vettura a passo d’uomo, in modo da consentirgli di allontanarsi senza mettere a rischio i pedoni.

La situazione sarebbe però precipitata quando l’automobilista, anziché seguire le indicazioni ricevute, avrebbe improvvisamente accelerato, investendo il volontario. L’uomo sarebbe finito sul cofano della vettura, senza che il conducente si fermasse. All’altezza dell’incrocio con via Gondolo, una brusca svolta avrebbe fatto cadere il volontario sull’asfalto, mentre l’automobilista avrebbe proseguito la propria corsa.

I testimoni annotano la targa, scattano le indagini

Alla scena hanno assistito numerose persone presenti lungo via Torino per la manifestazione. Alcuni testimoni sono riusciti ad annotare le caratteristiche dell’automobile e soprattutto il numero di targa, fornendo informazioni preziose per i successivi accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Brandizzo, che in quel momento erano impegnati nella gestione dell’evento in un altro punto della strada.

Gli operatori, coordinati dal comandante Mario Parente, hanno prestato i primi soccorsi al volontario e delimitato l’area dell’incidente per effettuare i rilievi. Le testimonianze raccolte, incrociate con le informazioni presenti nelle banche dati, hanno consentito di risalire all’identità del proprietario della vettura, un residente della zona individuato come il conducente coinvolto nell’investimento.

Al volante nonostante la sospensione della patente

Gli ulteriori controlli effettuati dalla polizia locale hanno fatto emergere un altro elemento rilevante. L’automobilista, proprietario del mezzo utilizzato, si sarebbe infatti messo alla guida nonostante fosse già destinatario di un provvedimento di sospensione della patente. Il provvedimento era stato adottato per abuso di alcol, una circostanza emersa durante gli accertamenti successivi all’investimento.

Per il conducente è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica, mentre la vettura è stata sottoposta a fermo amministrativo e a sequestro per gli accertamenti giudiziari. Restano ora al vaglio delle autorità competenti le circostanze dell’investimento e del mancato soccorso, oltre alle violazioni legate alla guida con la patente sospesa.

Quindici giorni di prognosi per il volontario

Il volontario investito è stato trasportato in una struttura sanitaria per essere sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. Fortunatamente, nonostante la dinamica dell’episodio, le conseguenze fisiche non si sono rivelate particolarmente gravi: l’uomo ha riportato contusioni e traumi giudicati guaribili in 15 giorni, secondo la prognosi formulata dai medici.

Un bilancio che avrebbe potuto essere decisamente più pesante, considerando le modalità dell’investimento e la presenza di numerosi pedoni lungo la strada. L’episodio ha segnato una giornata che avrebbe dovuto essere dedicata al divertimento dei bambini e delle famiglie, trasformando un servizio prestato a tutela della sicurezza dei partecipanti in una situazione di grave pericolo per lo stesso volontario. Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati