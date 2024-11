Cade da cavallo e picchia la testa per terra: è in prognosi riservata a Novara. Incidente in un centro equestre, la ragazza sarebbe anche stata travolta dall’animale.

Cade da cavallo e picchia la testa per terra: è in prognosi riservata a Novara

E’ ricoverata in prognosi riservata all’ospedale “Maggiore” di Novara una ragazza di vent’anni che nella giornata di domenica 17 novembre è caduta da cavallo in un centro equestre del Biellese. La giovane ha picchiato la testa impattando con il terreno, procurandosi un trauma cranico.

Si tratta di una ragazza residente in un centro del Torinese, arrivata in provincia per trascorrere la domenica con un appuntamento di sport.

LEGGI ANCHE: Ragazza di 20 anni colpita dal calcio di un cavallo: portata in ospedale

L’incidente al maneggio

Al momento le notizie circa la dinamica dell’incidente sono frammentarie: pare che la ragazza sia caduta da cavallo, e forse successivamente sarebbe anche stata involontariamente travolta dall’animale.

Sta di fatto che la ventenne è stata portata d’urgenza in ospedale a Novara dagli operatori del 118. Sul posto era arrivato anche l’elicottero del soccorso, ma il trasporto è stato fatto in ambulanza. Giunta al pronto soccorso del “Maggiore”, la giovane è stata messa in coma farmacologico.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook