Cade dalla finestra del secondo piano, morto sul colpo. Nulla da fare per un 65enne di origine cinese. Indagini in corso.

Un uomo di 65 anni è morto dopo essere precvipitato dalla finestra del suo alloggio, collocato al secondo piano. Il dramma è accaduto a Trecate, centro del Novarese, la scorsa notte. La vittima del dramma è un uomo di origini cinesi.

Secondo quanto risulta dalle prime indagini, il fatto è accaduto intorno alle 4 de mattino della giornata di oggi, lunedì 5 maggio. Non è ancora chiaro come sia stato possibile questo volo: al momento non esclude nessuna ipotesi, nemmeno il gesto volontario. Pare comunque che in quai frangenti l’uomo fosse in preda di uno stato confusionale. Le indagini sono comunque partite subito per ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo, e quasi certamente la procura ordinerà un’autopsia sul corpo. Ne parlano anche i colleghi del Corriere di Novara.

L’eventualità che è stata esclusa fin da subito è la possibilità che l’uomo abbia subito violenza da parte di terzi.

L’intervento dei soccorritori

L’allarme è stato dato quasi subito, e sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Ma per il 65enne non c’è starto nulla da fare: probabilmente era morto sul colpo. Non si è quindi potuto fare altro che constatarne il decesso e affidare le indagini alla magistratura.

Foto d’archivio

