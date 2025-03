Cade dal balcone e finisce nel cortile: grave infortunio a Pratrivero. VIDEO

Cade dal balcone e finisce nel cortile: grave infortunio a Pratrivero. Un uomo di 53 anni portato con l’elicottero a Novara: è in codice rosso.

Cade dal balcone e finisce nel cortile: grave infortunio a Pratrivero

Si è in buon parte chiarita la dinamica del grave infortunio avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 marzo, nel basso Triverese. Un uomo di 53 anni stava facendo alcuni lavori nel balcone della sua abitazione, ed è dovuto salire su una scala. Ma poi qualcosa è andato storto, perché l’uomo è scivolato ed è caduto dalla scala, precipitando quindi giù dal balcone, posto al secondo piano.

E’ accaduto tra Pratrivero e Barbero, nel condominio posto poco più in alto dello svincolo per Portula. Sarebbe stato un vicino di casa a vederlo esanime a terra e a lanciare quindi l’allarme.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto si sono recati gli operatori del 118, che hanno subito chiamato un elicottero a supporto. L’uomo è stato stabilizzato, caricato su un’ambulanza e portato nel campo sportivo “Giletti” di Ponzone, dove intanto era atterrato l’elicottero.

Il malcapitato è quindi stato trasferto sul velivolo, che è decollato verso il pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Novara, con il paziente in codice rosso. Era ancora in stato di incoscenza. Le prossime ore saranno decisive per capire come potrà evolversi la situazione.

