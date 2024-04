Cade dallo scooter e muore sull’asfalto: la vittima aveva 57 anni. A chiamare il 118 sono stati alcuni passanti che hanno assistito all’incidente.

Tragedia della strada nella tarda mattinata di oggi, domenica 14 aprile. Un uomo di 57 anni ha perso la vita dopo essere caduto dal suo scooter: è accaduto in una frazione di Chieri, nel Torinese.

Secondo quanto hanno poi riferito alcuni testimoni, l’uomo stava transitando lungo la provinciale quando improvvisamente ha perso il controllo della moto. Ha sbandato ed è caduto a terra, picchiando violentemente sull’asfalto.

La richiesta di aiuto

Sono stati alcuni passanti che hanno assistito all’incidente a chiamare il 118, mentre carcavano per quanto possibile di portare assistenza al malcapitato. Gli operatori sono arrivati dopo poco e hanno tentato di rianimare l’uomo, ma ormai non c’era più nulla da fare. Probabilmente è morto sul colpo, o subito dopo.

La vittima si chiamava Dario Carlotto e di professione era educatore. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di prassi e per ricostruire la dinamica dell’episodio. Non si esclude che l’uomo possa aver perso il controllo dello scooter perché è finito dentro una fenditura nell’asfalto: in quella zona pare che la strada sia parecchio danneggiata.

