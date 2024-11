Cade in moto lungo la strada provinciale, ricoverato con codice rosso. Intervento degli operatori del 118 e delle forze dell’ordine.

Cade in moto lungo la strada provinciale, ricoverato con codice rosso

Un motociclista di 47 anni è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Novara dopo una brutta caduta avvenuta nella giornata di ieri, domenica 24 novembre, nel Vercellese. Più precisamente l’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 11 a poca distanza dal capoluogo.

Sul posto si sono portati gli operatori del 118, oltre alle forze dell’ordine per i rilievi del caso e per la gestione del traffico. Non sarebbero stati coinvolti altri mezzi.

LEGGI ANCHE: Scontro fra tre auto nel Vercellese: sei persone finiscono all’ospedale

Il trasporto al pronto soccorso

Come accennato, il centauro è stato stabilizzato sul posto e poi portato al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Novara, dove è arrivato con codice rosso ma non in pericolo di vita.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook