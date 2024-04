Cade in moto, muore poco dopo al Cto. Aveva solo 25 anni. I genitori del giovane hanno dato il consenso all’espianto degli organi.

Un giovane di appena 25 anni ha perso la vita in un tragico incidente di moto. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 7 aprile, luingo la strada provinciale 26 dell’Amiantifera a Balangero, nel Torinese.

A perdere la vita è stato Manuel Giordana, residente a Mathi, centro non lontano dal luogo dell’incidente. Il giovane stava viaggiando sulla sua Aprilia 750 quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo ed è caduto, finendo sbalzato con violenza sull’asfalto.

Non è ancora chiaro come mai il giovane abbia perso il controllo della moto: in ogni caso, non sono stati coinvolti altri veicoli.

L’intervento dei soccorritori

Scattato l’allarme grazie ad alcuni automobilisti, sul posto si sono portati i sanitari della Croce rossa di Lanzo. Glio operatori hanno tentato la rianimazione del giovane, ma senza esito. Intanto hanno chiamato l’elicottero del 118 per il trasporto urgente al pronto soccorso del Cto di Torino.

Il giovane è però arrivato all’ospedale in condizioni ormai disperate, e ha cessato di vivere poco dopo. La famiglia ha dato il permesso all’espianto degli organi.

