Cade mentre monta la giostra del Luna Park: morto a 39 anni. Probabilmente l’uomo si è sentito male ed è precipitato al suolo. Nulla da fare per lui.

Cade mentre monta la giostra del Luna Park: morto a 39 anni

Era salito sulla struttura di una delle giostre del parco, in fase di montaggio. Improvvisamente i colleghi lo hanno visto precipitare al suolo, esanime. E’ morto così l’altro giorno un operaio di 39 anni, Eugen Daniel Vasiliu, di origini romene: il dramma è accaduto nell’area del Luna Park al parco della Pellerina, a Torino. lo riportano i colleghi di Prima Torino.

Al momento l’ipotesi che ha preso più piede pare che sia quella di un malore improvviso. Anche perché l’altezza dalla quale l’uomo è caduto è relativamente modesta. In ogni caso, saranno i risultati dell’autopsia a stabilire con precisione l’origine della tragedia.

L’intervento dei soccorritori

Subito dopo la caduta, il 39enne è stato immediatamente soccorso dai giostrai presenti in quella zona, che hanno chiamato l’ambulanza. L’uomo poco dopo è stato preso in cura dai sanitari e trasporto all’ospedale Maria Vittoria. Ma l’uomo era già in condizioni diperate: infatti poco dopo il suo arrivo nel nosocomio ha cessato di vivere.

Sul posto oltre ai sanitari sono intervenuti la polizia e gli ispettori dello Spresal che stanno indagando a tutto campo per ricostruire la sequenza dei fatti. Gli agenti del commissariato San Donato hanno posto sotto sequestro la giostra da cui l’operaio è caduto e anche il camion che la trasportava.

