Camion dei rifiuti si ribalta in un canale: salvi per miracolo gli operatori. In mezzo all’acqua hanno atteso l’arrivo dei vigili del fuoco.

Camion dei rifiuti si ribalta in un canale: salvi per miracolo gli operatori

Un camion compattatore per la raccolta dei rifiuti è finito all’interno del canale Enel, finendo quasi completamente sommerso. E i due operatrori che erano a bordo se la sono cavata grazie al fatto che sono riusciti a salire su una fiancata del camion, per fortuna rimasta aòl’asciutto. E’ accaduto l’altro giorno prima dell’alba nel Cuneese, all’altezza dello svincolo dell’autostrada A33 con l’incrocio della strada provinciale 7 di Roddi.

LEGGI ANCHE: Camper ribaltato sulla A4 a Carisio: due persone ferite

Salvi gli operatori

Come accennato, i due occupanti, operatori della ditta di smaltimento rifiuti, sono riusciti a mettersi in salvo salendo sulla parte di camion che era rimasta fuori dall’acqua aspettando i soccorsi. Nell’incidente il mezzo si è rovesciato su un fianco. Ancora da capire come mai il conducente sia uscito di strada.

Sul posto intervenuti i vigili del fuoco di Alba e i vigili del fuoco volontari di Bra che sono riusciti a raggiungere i due sfortunati con manovre Saf e a riportarli a riva alle cure del personale del 118 che li trasportava in ospedale a Verduno per controlli. Sono intervenuti anche i carabinieri di Alba ed il 118 Croce Rossa di Bra.

Su Prima Cuneo leggi “Camion dei rifiuti si ribalta in un canale a Roddi: salvi gli operatori”