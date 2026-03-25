Camper distrutto dal fuoco a Novara. L’intervento dei vigili non è stato sufficiente a salvare il veicolo. Coinvolta anche un’auto parcheggiata.

Camper distrutto dal fuoco a Novara

Intervento dei vigili del fuoco l’altra sera a Novara, dove un incendio ha coinvolto un camper parcheggiato in via Liguria. Come accennato, l’allarme è scattato nelle ore serali, richiamando sul posto le squadre della Centrale operativa.

I pompieri sono intervenuti con un’autopompa serbatoio e un’autobotte. Al loro arrivo, il rogo era già esteso e aveva iniziato a interessare anche un’auto parcheggiata nelle immediate vicinanze del camper, rendendo necessario un intervento tempestivo per evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente ad altri mezzi o strutture.

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Il veicolo è stato devastato

Grazie alla rapidità e al coordinamento delle operazioni, l’incendio è stato contenuto e spento in breve tempo. I vigili del fuoco hanno poi provveduto alla completa messa in sicurezza dell’area, scongiurando ulteriori rischi.

Fortunatamente non si registrano persone ferite o intossicate, ma il camper è stato letteralmente distrutto dalle fiamme. Restano da chiarire le cause che hanno originato l’incendio: saranno gli accertamenti tecnici a stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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