Caos lungo l’autostrada A26: dieci chilometri di coda. Ieri un camion in avaria ha bloccato tutto nel tratto tra Ovada e Masone.

Nella tarda mattinata di ieri, lunedì 8 luglio, è successo il caos lungo l’autostrada A26. Nel tratto tra Ovada e Masone, in direzione Genova, un camion ha avuto un’avaria e si è fermato in mezzo alla corsia, bloccando in parte il transito. Complice anche l’arrivo dei mezzi di soccorso e le operazioni necessarie per rimuovere il pesante automezzo, il rallentamento ha finito per provocare una coda di auto che intorno alle 11.30 ha raggiuinto i dieci chilometri.

Rimosso il veicolo in panne

Solo intorno alle 12.30, e con non poche difficoltà, si è riusciti a ripristinare il transito, e la coda si è via via esaurita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici chiamate dall’ente gestore, pattuglie della polizia stradale e il personale della prima Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

