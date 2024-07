Autoarticolato si ribalta sulla rampa della A26 a Ghemme. Il veicolo trasportava cellulosa, sono intervenuti i vigili del fuoco. Disagi al traffico.

Autoarticolato si ribalta sulla rampa della A26 a Ghemme

Rocambolesco incidente nel pomeriggio di ieri, martedì 3 luglio, sulla rampa della A26 allo svincolo di Ghemme-Romagnano. Per motivi ancora da accertare, un autoarticolato si è ribaltato mentre percorreva l’ampia curva che dall’autostrada porta verso il casello.

Si trattava di un veicolo che trasportava bancali di cellulosa. Per fortuna non è una sostanza pericolosa, e nemmeno inquinante, per cui al di là della rimozione del mezzo non si sono avuti particolari problemi.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute squadre di vigili del fuoco della centrale di Novara e del distaccamento volontario di Romagnano. L’azione degli operatori è servita alla messa in sicurezza dello scenario e al recupero del mezzo, per riposizionarlo sulla carreggiata. Intanto la polizia stradale ha regolato il traffico, pur con qualche ovvio rallentamento.

Per fortuna l’uomo che conduceva l’autoarticolato è uscito pressoché illeso dall’incidente.

