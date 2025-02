Scontro frontale, pensionata muore dopo due giorni di agonia. Una 82enne era stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime.

Scontro frontale, pensionata muore dopo due giorni di agonia

Una donna di 82 anni è morta a seguito di un pauroso incidente avvenuto nella giornata di giovedì a San Faffaele Cimena, nei pressi di Brandizzo. Si chiamava Piera Camino e aveva 82 anni: è deceduta ieri, sabato 18 febbraio, all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dove era stata ricoverata subito dopo lo schianto. Nonostante l’impegno degli operatori sanitari, le condizioni della donna erano troppo gravi, e alla fine è sopraggiunto il decesso.

Il terribile incidente

Come riportano i colleghi di Prima Settimo, la pensionata era alla guida di una Fiat Panda e stava viaggiando in direzione della Piana quando si è scontrata frontalmente contro la una Toyota Auris. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, ma le sue condizioni sono apparse da subito disperate.

Anche un uomo, coinvolto nell’incidente, ha riportato ferite gravi. Sul posto si era visto un imponente dispiegamento di soccorsi. Sono intervenuti i sanitari del 118 con diverse ambulanze da Chivasso, Gassino e Cerrina, i vigili del fuoco di Torino Stura per estrarre i feriti dalle lamiere e la polizia locale di San Raffaele Cimena, incaricata dei rilievi e della gestione del traffico. Sul posto anche i carabinieri di Castiglione Torinese.

