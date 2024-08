Cede la ringhiera durante il selfie: piemontese 49enne muore in vacanza. Sconcerto per un ingegnere precipitato assieme alla compagna a Bali.

Cede la ringhiera durante il selfie: piemontese 49enne muore in vacanza

Un ingegnere 49enne di Torino è morto in circostanze assurde mentre era in vacanza con la sua compagna a Bali. Giancarlo Zicari e Ilaria Biagi (25 anni) l’altro giorno avevano raggiunto un punto particolarmente panoramico, di fronte a una nota cascata. Si tratta di una sorta di terrazza attrezzata proprio come punto panoramico, con due sedie in legno e con un parapetto metallico per garantire la sicurezza delle persone.

I due piemontesi hanno voluto farsi un selfie con la cascata sullo sfondo, e si sono appoggiati alla ringhiera. La quale però inaspettatamente ha ceduto sotto il loro peso. Giancarlo e Ilaria hanno fatto un volo di 25 metri giù dalla scogliera.

LEGGI ANCHE: Ondata lo sbatte contro gli scogli: muore a 49 anni mentre era in vacanza

L’allarme della donna

Dopo circa un’ora la giovane donna ha ripreso conoscenza: ha cercato di rianimare il compagno, ma non c’è stato verso. Con grande fatica, è riuscita a risalire il dirupo e a dare l’allarme.

Ilaria è stata portata all’ospedale, mentre per il compagno non c’era nulla da fare ed è stato dichiarato deceduto dalle autorità locali. Giancarlo Zicari lavorava alla ThalèsAlenia e si occupava del controllo dei costi delle missioni spaziali. Ha lasciato i genitori, un fratello e la sorella. Ora la famiglia dovrà sbrigare le formalità burocratiche per provvedere al rientro del corpo.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook