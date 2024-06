Ondata lo sbatte contro gli scogli: muore a 49 anni mentre era in vacanza. Vittima un turista piemontese, si indaga sulla dinamica della tragedia.

Ondata lo sbatte contro gli scogli: muore a 49 anni mentre era in vacanza

Una circostanza assurda ha provocato la morte di un turista cuneese di 49 anni, Massimo Bruni, che era in vacanza alle Cinque Terre. L’uomo ha perso la vita in un tratto di mare davanti a Corniglia, l’altro pomeriggio.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era a ridosso dell’acqua in un punto particolarmente roccioso della costa. Improvvisamente è arrivata una violenta ondata che lo ha investito e fatto finire contro un costone roccioso. Il turista si è schiantato contro la scogliera ed è stato poi ributtato in mare, morendo pressoché sul colpo.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari della Croce verde di Vernazza, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Il recupero del corpo in acqua è stato effettuato dalla Capitaneria di porto e dai vigili del fuoco.

Indagini in corso per capire l’esatta dinamica dell’incidente, e che cosa abbia provocato il decesso: se il violento colpo contro la roccia o se invece l’uomo sia stato tramortito ed è poi morto per annegamento. In ogni caso, una vita spezzata troppo presto per un brutto gioco del destino.

Foto d’archivio

