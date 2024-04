Centrosinistra in lutto: morte improvvisa per Guido Nobilucci. Il vercellese era stato assessore con la giunta Bagnasco. Era stato l’ultimo segretario del vecchio Pci.

Centrosinistra in lutto: morte improvvisa per Guido Nobilucci

Lutto improvviso nel centrosinistrea vercellese e di tutta la provincia per la scomparsa di Guido Nobilucci, uno dei nomi “storici” che ha attraversato tutte le stagioni dal vecchio Pci all’attuale Pd.

Di professione aveva fatto l’insegnante: era stato l’ultimo segretario cittadino del Partito comunista. «Con il cuore a pezzi – si legge du un posto del Partito democratico di Vercelli- vi informiamo che oggi, venerdì 5 aprile 2024, intorno a mezzogiorno ci ha lasciato Guido Nobilucci. Ci stringiamo alla sua dolce moglie Etta, le figlie e tutta la famiglia».

Il ricordo dell’amico

Questo il ricordo invece di Piero Giuseppe Barbonaglia, raccolto da Prima Vercelli: «La politica vercellese in lutto per la morte improvvisa di Guido Nobilucci, ex assessore ed esponente di spicco del Pci, di cui fu anche l’ultimo segretario cittadino. Aveva 82 anni: insegnante in pensione, Nobilucci lascia la moglie Etta e le figlie.

In politica da sempre, cresciuto nelle file di un Pci vercellese che trovava le proprie radici nell’attività sindacale, nella presenza nei quartieri e in personalità di spicco come quella del senatore Francesco Leone, Nobilucci fu a lungo impegnato nella segreteria del partito e in varie occasioni candidato anche per incarichi nazionali.

Dopo la svolta della Bolognina, spettò a lui traghettare il Pci vercellese verso il nuovo corso. Il suo ultimo incarico amministrativo risale alla seconda giunta guidata da Gabriele Bagnasco, dove Nobilucci ricoprì l’incarico di assessore con delega al bilancio, alle mense, alla gestione delle case popolari. Lascia il ricordo di un politico corretto e0 coscienzioso e di un insegnante di diritto ed economia appassionato e attento ai suoi ragazzi».

