Cirio: la Regione non lascerà solo il neonato trovato in un cassonetto. Il presidente del Piemonte ha fatto visita al piccolo Lorenzo in ospedale.

Cirio: la Regione non lascerà solo il neonato trovato in un cassonetto

«Ho voluto iniziare così la mia settimana, accanto al piccolo Lorenzo, il bimbo salvato per miracolo dopo essere stato abbandonato accanto ad un cassonetto. Lorenzo è un bimbo in piena salute e a lui ho voluto dire che il Piemonte gli vuole bene e non lo lascerà solo».

Questo il post del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che nella mattinata di ieri, lunedì 15 gennaio, ha fatto visita al neonato trovato in ubn cassonetto dei rifiuti a Villanova Canavese. Al momento il piccolo è ospitato nel reparto ostetricia dell’ospedale di Ciriè.

Grazie a tutti per averlo salvato

Intervistato da Rainews24, Cirio ha ricordato: «Sono papà di due bimbi e prima di tutto la mia era l’emozione di un papà. Lorenzo è un bambino bellissimo, in piena salute e si vede che è molto forte. Io sono venuto a salutarlo e a dirgli che il Piemonte è con lui, che gli vuole bene. Sono venuto a ringraziare lui che ha lottato e superato la prima delle battaglie che dovrà affrontare. Sono venuto a ringraziare i medici, l’ospedale di Ciriè e alla famiglia Laforet, che lo ha trovato salvandogli la vita».