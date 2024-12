Colpisce brutalmente la sorella con un appendi-cappello: arrestata per tentato omicidio. Intervento della polizia mentre era in corso la violenta lite tra le due donne.

Colpisce brutalmente la sorella con un appendi-cappello: arrestata per tentato omicidio

Episodio di violenza concluso con l’intervento della polizia che ha arrestato una donna con l’accusa di tentato omicidio. E’ accaduto nel giorni scorsi a Intra. Come racconta Prima Novara, in seguito a una chiamata al 112, le volanti della questura di Verbania sono intervenute ad Intra per una violenta lite familiare in corso.

Quando sono arrivati, gli agenti hanno trovato una vicina di casa ad attenderli. La donna gli ha raccontato di aver visto due sorelle litigare. Una, in particolare, si sarebbe accanita con particolare violenza contro l’altra, utilizzando un oggetto contundente per colpirla sul capo. Gli operatori della polizia sono subito entrati nell’appartamento. nel corridoio hanno trovato una donna in posizione fetale con l’altra sopra che gli schiacciava il viso a terra con l’avambraccio destro, bloccandola con il proprio peso.

Sangue sul pavimento e su una parete

Hanno subito notato una notevole quantità di sangue sul pavimento ed alcuni schizzi su una parete. il sangue proveniva da una vistosa ferita sul capo di una delle due donne, quella a terra. Gli operatori a fatica sono riusciti a staccare le due sorelle e hanno posto la fine all’aggressione in atto.

Sul posto è stato richiesto immediatamente l’intervento di un’ambulanza, che ha poi trasportato con urgenza la donna aggredita all’ospedale per le cure del caso: ha riportato una prognosi di 30 giorni.

L’aggressione con un appendi-cappello

L’oggetto utilizzato per colpire la sorella minore, un appendi cappello da termosifone, è stato posto sotto sequestro e la donna arrestata dalla polizia di Stato per tentato omicidio. La lite, a seguito dei primi accertamenti compiuti, sembrerebbe scaturita dai problemi di alcolismo della sorella aggredita e dalla continua richiesta di denaro per procurarsi da bere.

L’arresto è poi stato convalidato dall’autorità giudiziaria procedente che ha qualificato il reato in lesioni personali aggravate ponendo la donna agli arresti domiciliari.

