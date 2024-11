Colpito all’occhio da un pallino durante una battuta di caccia. E’ successo a Masserano, il ferito stava lavorando nei pressi della ex discarica.

E’ stato portato al pronto soccorso di Ponderano un uomo che, per un caso davvero sfortunato, è stato ferito a un occhio mentre stava lavorando nei pressi della discarica di Masserano, in un’area boschiva. Come riporta La Provincia di Biella, a provocare la ferita è stato un pallino da caccia: era infatti in corso una battuta e l’uomo, residente nel Biellese, è stato colpito da un pallino di piombo in caduta.

Il cacciatore ha sparato in alto, i pallini hanno compiuto una parabola e uno di essi ha centrato l’occhio dell’uomo. Più precisamente, il pallino si è andato a conficcare nella cavità occulare: è stato quindi chiesto l’intervento del’ambulanza. Il ferito è stata portata in codice verde all’ospedale per accertamenti.

Ricostruita la dinamica

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica. E si è scoperto che a sparare un uomo di 49 anni, cacciatore, residente fuori regione. Si è trattato di un incidente di caccia.

