Colto da infarto durante la battuta di caccia, muore a 63 anni

Era uscito con altri cacciatori per una battuta di contenimento contro i cinghiali. Improvvisamente, dopo aver sparato un colpo con il suo fucile, si è accasciato al suolo. Subito gli altri cacciatori hanno cercato di prestargli soccorso, e hanno chiamato i sanitari: ma non c’è stato nulla da fare. E’ morto così nella giornata di domenica un 63enne di Serravalle Scrivia, centro in provincia di Alessandria. Si chiamava Ferdinando Celino.

Una disgrazia nei boschi

L’uomo era uscito nei boschi di Casaleggio Boiro con una squadra dell’Atc Al-4: si trattava, come accennato, di un intervento autorizzato di contenimento dei cinghiali. Secondo le testimonianze degli amici, dopo aver sparato a uno degli ungulati l’uomo si è accasciato a terra ed è deceduto senza più riprendere conoscenza.

Chiamati dalle altre doppiette, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, assieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, ma per Ferdinando Celino non c’è stato nulla da fare se non dichiararne il decesso. L’uomo ha lasciato moglie e due figli, la madre, i fratelli e la sorella.

