Commerciante e madre morta improvvisamente a 56 anni. Oggi pomeriggio i negozi in via Italia apriranno un’ora più tardi in segno di lutto.

Commerciante e madre morta improvvisamente a 56 anni

Nel pomerggio di oggi, mercoledì 22 gennaio, i negozi di via Italia a Biella apriranno più tardi, alle 16. Un’ora di stop in più in segno di lutto per la loro collega Michela Giannuzzo, morta improvvisamente nella giornata di lunedì. Come riportano i colleghi di Prima Biella, la donna era titolare dei negozi di abbigliamento per l’infanzia e per bambini “Du Pareil Au Même” e “Sergent Major”, che si aprono appunto su via Italia.

Ha lasciato il marito Christian Pinelli e le due figlie, Letizia e Ginevra. La piangono anche la madre Renata e il papà Pino, lo zio Renzo e il cognato Patrick.

LEGGI ANCHE: Gattinara ricorda l’imprenditrice Antonietta Nugnes

Oggi l’addio in duomo

Il funerale sarà celebrato oggi pom,eriggio a partire dalle 15 nel duomo di Biella. Dopo la cerimonia la salma proseguirà per il cimitero di Carisio. Ma già nel pomeriggio di ieri, in occasione della recita del rosario, sempre in duomo molti amici e conoscenti hanno avuto l’occasione per stringersi intorno ai familiari.

I colleghi commercianti probabilmente avvieranno anche una raccolta di fondi in memoria di Michela.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook